Genova – Pezzi della copertura della galleria Boccardo, sull’autostrada A7 Genova – Milano, che cedono e crollano in mezzo alla strada. Nuovo incidente questa mattina sull’autostrada per il nord Italia e nuovi disagi per la chiusura parziale per la bonifica. E’ stato un grosso camion ad urtare la copertura della galleria causando il cedimento di alcune traversine in metallo che sono precipitate sulla strada.

L’incidente, in direzione Milano, ha causato il blocco dell’autostrada e pesanti disagi per gli automobilisti.

Il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia, chiuso intorno alle 11, è stato riaperto alle 16.