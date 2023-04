Genova – Nuovo forte temporale, in questi minuti, sulla città di Genova con una serie di fulmini che si abbattono in diverse zone ed in particolar modo in Val Bisagno.

Non mancano segnalazioni di disagi alla viabilità e strade allagate.

Dopo le forti precipitazioni della mattinata, un nuovo peggioramento è arrivato nel primo pomeriggio.

Le previsioni meteo annunciavano un miglioramento dal pomeriggio.

Molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per tombini intasati e scantinati allagati ma, al momento, non si segnalano situazioni di particolare emergenza.

notizia in aggiornamento