Isola Palmaria (La Spezia) – Una manifestazione di protesta, con passeggiata ed escursione, per dire no al progetto per la realizzazione di un nuovo “ecomostro” sull’isola Palmaria. Ad organizzare la manifestazione Legambiente, l’associazione Posidonia, “Palmaria sì, masterplan no” e Gruppo Frastaglio.

Ambientalisti e Cittadini contrari alla cmentificazione dell’isola organizzano per sabato 15 aprile una giornata sull’isola Palmaria per dire “No all’ecomostro dello stabilimento con piscine” sull’isola Palmaria.

La partenza della manifestazione è prevista alle 11.15 da Passeggiata Morin, alla Spezia, il ritorno alle 17.30.

Gli ambientalisti contestano il progetto che prevede la costruzione di manufatti e addirittura uno stabilimento balneare con piscine e chiedono che venga invece istituito un parco marino protetto con recupero delle aree naturali per farne un paradiso naturalistico in grado di richiamare un flusso turistico che va ben oltre il periodo estivo e non sia solo “mordi e fuggi”.