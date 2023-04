Genova – Si sono conclusi la settimana scorsa i lavori di bonifica in due magazzini di proprietà del Comune di Genova, chiusi e inutilizzati da anni, situati sulle alture di Genova tra Voltri e Prà, in via della Benedicta 44.

I lavori, come anticipato in precedenza, sono stati affidati ad AMIU Genova che in una settimana ha provveduto a svuotare i due spazi recuperando oltre 14 tonnellate di materiali tra ingombranti, pneumatici, imballaggi misti, detriti misti derivanti da attività di demolizione, legno, materiali ferrosi, rifiuti pericolosi e bitume.

I materiali così raccolti sono stati raccolti e inviati ai diversi impianti per il recupero.