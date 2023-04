Vado Ligure si conferma ancora una volta porto di ingresso del traffico di cocaina tra il Sud America e l’Europa meridionale. Guardia di Finanza e funzionati del reparto anti frde della Dogana di Savona hanno scoperto quasi 50 chili di cocaina purissima nascosti in un carico di nocciole sgusciate in arrivo dal Cile.

La droga, rivenduta al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 4 milioni di euro.

Gli uomini e le donne delle Fiamme Gialle e delle Dogane hanno confrontato e incrociato dati commerciali delle spedizioni sino ad individuare un carico “sospetto” che è stato verificato facendo la scoperta.

Lo scalo di Vado Ligure è già stato protagonista di ritrovamenti e sequestri di ingenti quantitativi di droga in ingresso nel nostro Paese e con destinazione in altri Paesi europei e si conferma crocevia dei traffici illegali.

Per questo motivo è sempre più delicato e importante il lavoro delle forze dell’ordine per individuare e stroncare i traffici a fronte di un ridotto numero di forze in campo e l’impossibilità, allo stato attuale, di verificare uno ad uno tutti i container e le spedizioni in arrivo nello scalo savonese.

I controlli sono eseguiti “a campione” e dopo indagini serrate sulla documentazione con cui viaggiano i carichi.