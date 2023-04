Campomorone – Molta paura e danni ma fortunatamente nessun ferito, nell’incendio divampato nella notte nella cucina di un appartamento di via Campomorone nell’omonimo comune dell’entroterra ligure.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate poco prima della mezzanotte e si sono estese agli arredi della cucina.

Sul posto, richiamati dai vicini di casa, sono intervenuti i vigili del fuoco che prima hanno accertato che nell’abitazione non si trovasse nessuno e poi hanno spento le fiamme.

Molti i danni nell’abitazione ma la persona che risiede nell’appartamento non era in casa al momento dell’incendio.

Spente le fiamme sono iniziate le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio. Molto probabilmente si è trattato di un corto circuito nell’impianto elettrico.