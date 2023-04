Genova – Soffriva di depressione ed aveva già tentato il suicidio il ragazzo di 18 anni che si è lanciato dalla nave Costa Toscana, in navigazione tra il porto di Civitavecchia e quello di Genova.

Il giovane sarebbe stato visto lanciare in mare cellulare e vestiti e poi si è lanciato a sua volta tra i flutti, sparendo subito.

Molti passeggeri hanno assistito alla scena ed hanno subito lanciato l’allarme e i soccorsi sono partiti immediati con diverse imbarcazioni impegnate nell’area e che hanno trovato il corpo del giovane purtroppo ormai morto.

I familiari del 18enne, la madre e una sorella, in viaggio con lui, hanno confermato che il ragazzo soffriva da tempo di una grave depressione e in passato aveva già tentato di uccidersi.

Particolari che sembrano confermare le testimonianze che parlano di un gesto volontario.

Le indagini sono ancora in corso e stabiliranno come siano andati i fatti.

La nave ha proseguito il viaggio verso il porto di Genova.