Genova – Ultimi preparativi per la Focaccia più lunga del Mondo. Oltre 350 metri di croccante e gustosa focaccia, preparata da 14 panettieri genovesi che si sono alternati ai forni e alle tavole per preparare oltre 600 teglie di preziosa e prelibata focaccia.

Il nastro di focaccia parte da via XX settembre e raggiunge piazza De Ferrari, cuore della festa.

L’evento è organizzato da MSC Crociere in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio per festeggiare l’arrivo nel porto di Genova di MSC World Europa, la nuova ammiraglia della compagnia di navigazione specializzata nelle crociere.

La nave è la prima interamente alimentata a gas e quindi con un ridotto impatto ambientale.

A servire la focaccia gli allievi delle scuole alberghiere genovesi. La consumazione è gratuita ma lungo il percorso è possibile fare un’offerta ad uno dei tanti banchetti della Caritas per aiutare le persone senza fissa dimora.