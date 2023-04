Genova – Grave incidente, questa mattina, poco dopo le 6, nelle vicinanze di piazza Pallavicini, nel quartiere di Rivarolo. Un motociclista che si trovava a bordo del suo mezzo a due ruote ha improvvisamente perso il controllo del veicolo cadendo rovinosamente a terra.

Subito soccorso da alcuni passanti, l’uomo è stato trasferito dall’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese con il codice rosso, il più grave.

All’arrivo all’ospedale San Martino, l’uomo è stato intubato vista la gravità delle sue condizioni.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli