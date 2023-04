Genova – Anche questa settimana la metropolitana effettuerà la chiusura anticipata del servizio in tre occasioni.

Da martedì 18 aprile a giovedì 20 aprile, infatti, l’ultima corsa verrà effettuata dalla stazione di Brin alle ore 21:10 e da quella di Brignole alle 21:17.

Come comunicato sul sito di AMT, per coloro che dovranno mettersi in viaggio da e per la Valpolcevera, sarà a disposizione l’autobus della linea 9.