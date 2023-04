Genova – I carabinieri di Genova Pegli hanno denunciato un uomo italiano di 35 anni, residente in Lombardia, per truffa ai danni di tre persone residenti a Genova. Le vittime (due uomini italiani di 68 e 80 anni e una donna ungherese di 73), in diversi episodi avvenuti tra dicembre 2022 e marzo 2023, erano state convinte dall’indagato ad acquistare dei finti rilevatori di gas ma, al momento del pagamento, che veniva effettuato tramite un pos portatile, il truffatore digitava una somma molto più alta di quella pattuita senza rilasciare alcuna ricevuta.

Con questo stratagemma, l’uomo è riuscito a sottrarre complessivamente alle sue vittime quasi tremila euro.