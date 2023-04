La Spezia perde un altra attività con la chiusura del negozio Vitali di via del Prione. La foto del locale vuoto e chiuso sta suscitando molte discussioni sui social.

La “casa madre” resta a Milano e si parla insistentemente di una nuova apertura nel centro commerciale Le Terrazze.

C’è chi accusa proprio i centri commerciali, chi il commercio on line e chi invece i costi eccessivi dei locali commerciali e la crisi economica che “morde” sempre più forte.

Di certo la chiusura del negozio, famoso per le camicie di qualità, non è una bella notizia per il tessuto commerciale cittadino.