Savona – In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, il Museo Pertini-Cuneo offre un’apertura speciale del museo e una visita accompagnata attraverso i moltissimi quadri della collezione di Sandro Pertini, tra i più amati Presidenti della Repubblica e fondamentale protagonista della Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale.

La visita “La collezione di Sandro Pertini: l’arte del Novecento vista attraverso gli occhi di un protagonista della Resistenza” , a cura dei servizi museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, si snoderà attraverso la sua collezione, che fu esposta a partire dal 1991, anno di nascita del museo, rinnovata poi nel 2013 con una nuova esposizione.

Tutte le opere presenti furono donate al Comune di Savona da Carla Voltolina, moglie del Presidente, per volere dello stesso. Pertini volle omaggiare così la sua terra d’origine (nacque a Stella e frequentò il Liceo Chiabrera di Savona), consapevole del valore educativo e della forza della libertà di espressione insiti in ogni forma d’arte.

Tra gli autori esposti, sarà possibile ammirare opere di Renato Guttuso, Joan Mirò, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Aligi Sassu e molti altri.

Info e contatti: cell. 347 358 8728

La visita è gratuita. Biglietto di ingresso €2,50 intero, €1,50 ridotto.