Genova – Anche questa mattina, automobilisti e trasportatori in coda, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce nel tratto compreso tra Ovada e Masone, in direzione mare.

I mezzi sono già incolonnati prima dell’alba e il sito di Autostrade per l’Italia segnala già ben 3 km di coda in aumento.

Ieri, nello stesso tratto di autostrada, un elicottero dei Vigili del fuoco è stato costretto ad atterrare sull’autostrada per soccorrere i feriti di un grave incidente tra un camion ed una vettura