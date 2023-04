Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo di 63 anni coinvolto nel primo pomeriggio in un brutto incidente sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione nord.

L’uomo, estratto dalle lamiere, è stato trasferito in elicottero in ospedale, con il codice rosso, il più grave.

I soccorritori sono intervenuti tra Masone e Ovada intorno alle 13 a seguito dello scontro – avvenuto in circostanze da chiarire, tra un camion e una vettura. Una seconda persona sarebbe stata estratta dall’auto ma con ferite meno gravi.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Foto di Archivio)