Ancora passaggi nuvolosi da est, sulla Liguria per la circolazione ciclonica presente sull’Italia meridionale in graduale assorbimento. Possibile qualche episodio di instabilità pomerdiana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 18 aprile 2023

Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con maggiori spazi di sereno sul centro-ponente costiero. Durante le ore centrali della giornata intensificazione della nuvolosità nelle zone interne in sconfinamento sulla costa genovese e del levante, dove non si esclude la possibilità di qualche piovasco o breve scroscio. Instabilità pomeridiana più organizzata tra le Alpi Liguri e Marittime. Schiarite quasi ovunque in serata.

Venti che rimangono da nord-est moderati/tesi nelle zone soggette dell’appennino, qualche folata pomeridiana anche in costa al transito di eventuale instabilità.

Mare mosso il Golfo di Genova ed al largo di Capo Mele; poco mosso altrove.

Temperature stazionarie.

Costa: min +9/15°C, max +19/22°C

Interno: min: -1/+10°C , max +14/19°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 19 aprile 2023

Giornata stabile e soleggiata ad eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano sull’appennino orientale e Alpi Liguri con possibilità di isolate e deboli precipitazioni.

Venti a regime di brezza.

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso

Temperature stazionarie.

Tendenza per giovedì 20 aprile 2023A

Al mattino nuvolosità costiera sul Golfo, non si escludono locali precipitazioni, torna stabile in giornata con nubi residue e ponente ed instabilità più estesa sulle Alpi Liguri / Cuneese.