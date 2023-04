Riva Trigoso (Genova) – Sarebbero tre minorenni gli autori dell’incendio che ha distrutto il capanno che ospita la Sagra del Bagnun. A identificarli sarebbero state le forze dell’ordine grazie alle riprese di diverse telecamere di sorveglianza della zona.

Ad incastrare i tre minorenni anche le testimonianze dei alcuni dei gestori del capanno che li avevano più volte redarguiti per piccoli atti di teppismo e per aver cercato di aprire, forzandola, la porta del capanno.

Tre ragazzini terribili che avrebbero causato danni per oltre 200mila euro secondo la valutazione fatta dal Comune di Sestri Levante e comunicata alla assicurazione.

Ora i tre giovani rischiano di dover pagare, con soldi loro o dei loro genitori, i danni provocati mentre si moltiplicano le iniziative per raccogliere i fondi necessari a ripristinare la sede della Sagra del Bagnun in tempo per la nuova stagione balneare e per la prossima sagra.