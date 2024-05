Genova – L’enorme montagna di alghe è sparita ma il porticciolo di Nervi ora è pericoloso e andrebbe riparato. A rivelarlo le foto pubblicate sui social che mostrano la copertura in legno del nuovo porticciolo già ammalorate o forse divelte nel corso dell’ultimo intervento d pulizia.

Di certo le assi mancanti costituiscono un pericolo sia per i bambini che spesso giocano sulla piattaforma e sia per i disabili per i quali sono state realizzate molte delle nuove strutture.

Le polemiche, dunque, non si fermano e il contestatissimo progetto ora mostra qualche “magagna” non più imputabile alle correnti e alle alghe.

Residenti e frequentatori del porticciolo chiedono che le riparazioni vengano effettuate prima possibile – prima insomma che qualcuno si faccia male e si domandano chi o cosa abbia causato un così rapido ammaloramento della struttura in legno.

(Foto da Facebook)