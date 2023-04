Genova – Ancora aggressioni a bordo di mezzi pubblici. Questa volta è avvenuto nel quartiere della Foce dove un gruppo di malviventi ha aggredito due passeggeri tentando di rapinarli armati di cutter.

Prima hanno cercato di rubare gli occhiali di marca ad un passeggero e poi la catenina d’oro ad un altro.

La reazione di altri passeggeri ha innescato una violenta discussione sfociata nel blocco del mezzo da parte del conducente che ha anche chiamato le forze dell’ordine annunciandolo ad alta voce per calmare gli animi.

Il gruppetto è invece sceso di fretta dall’autobus e si è dato alla fuga.

Il bilancio della serata è di un passeggero ferito dal taglio del cutter e un altro con un dente rotto per un pugno al viso.

La nuova aggressione torna a far discutere sull’esigenza di avere persona addetto alla sicurezza che viaggia sui mezzi pubblici, specie la sera e sulla possibilità dei conducenti di chiamare le forze dell’ordine senza doversi fermare o con il telefono cellulare ma solo premendo un pulsante o con una procedura molto semplice.

Resta evidente, infatti, che telecamere e video sorveglianza non impediscono gli episodi di violenza seppur importanti per identificare gli autori.