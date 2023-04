Genova – Una assemblea pubblica, giovedì 27 aprile, al Palamare di Pra’ per ribadire il no dei Comitati del Ponente alle ipotesi di espansione del Porto e alla costruzione dei cassoni per la nuova diga Foranea a Pegli

Dopo più di un mese di richieste e dopo il maxi corteo con oltre 5mila persone in piazza, a sfilare con cartelli e striscioni, per protestare contro le scelte del Comune di Genova e di altri enti locali, nuova vittoria per i Comitati di Ponente che hanno chiesto ed ottenuto la convocazione di una Assemblea pubblica con la giunta municipale.

Con la speranza che alla assemblea intervengano anche rappresentanti degli enti che stanno prendendo decisioni senza un reale coinvolgimento della popolazione, i Comitati invitano tutti i Cittadini a partecipare per sostenere i Comitati nella prosecuzione del “percorso di consapevolezza e lotta intrapreso con la grande manifestazione del 25

marzo scorso”.

“Come Coordinamento – scrivono i Comitati del Ponente uniti – auspichiamo che questo incontro segni l’inizio di un dialogo proficuo che fornisca, a partire da oggi e per ogni scelta futura che

riguardi il Ponente e il Porto, tutte le risposte che le istituzioni devono ai cittadini

del territorio”.