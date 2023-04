Genova – Aggredita alle spalle da uno scippatore che le ha rubato la borsetta facendola cadere a terra. Poteva finire in tragedia lo scippo avvenuto in via Pierino Negrotto Cambiaso nel quartiere di Rivarolo. Una pensionata di 70 anni è rimasta ferita nell’impatto a terra dopo essere caduta per lo strappo dato da un malvivente che si è impossessato della borsa.

Il ladro è fuggito di corsa mentre la donna, dolorante, è rimasta a terra.

Alcuni passanti sono intervenuti e l’hanno soccorsa chiamando nel contempo le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

La donna è stata accompagnata in ospedale mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per accertare l’identità dello scippatore.

Sotto analisi le immagini di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.

La vittima ha riportato diverse escoriazioni alla testa ma non sarebbe grave.