Pieve Ligure (Genova) – Incidente mortale, questa mattina, prima dell’alba, sulla statale Aurelia. Un ragazzo di 25 anni a bordo di una moto ha perso il controllo del mezzo a due ruote in circostanze ancora da chiarire e si è schiantato.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e l’ambulanza del 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità ma al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.