Savona – E’ stato individuato ed arrestato il ladro che ieri ha rubato il borsello all’anziano che è deceduto nel tentativo di inseguirlo e fermarlo.

L’uomo è un 36enne della zona ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in carcere.

Ieri il ladruncolo aveva sottratto il borsello a Aldo Rossello, 83enne residente nel quartiere della Villetta. L’anziano, vedendo il ladro fuggire con il suo borsello, si è agitato e ha iniziato a correre per inseguirlo ma poche decine di metri dopo è caduto a terra stroncato da un malore improvviso ed è morto.

Inutili i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza per il pensionato non c’era più nulla da fare.

Le indagini, scattate subito, hanno permesso di risalire alle immagini video che hanno identificato l’autore del furto che è stato fermato e arrestato poche ore dopo.