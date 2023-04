Genova – “Venite, c’è un lama che corre in corso Italia”. La chiamata è arrivata questa mattina ai centralini della polizia locale e subito si è pensato ad uno scherzo ma poi, considerando che in piazzale Kennedy è fermo il Circo, si è deciso di andare a controllare.

Le segnalazioni sui social confermerebbero la presenza di un grosso esemplare che corre libero tra corso Marconi e il depuratore di Punta Vagno rappresentando un pericolo per automobilisti e motociclisti.

notizia in aggiornamento