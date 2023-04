Genova – Ancora emergenza per sostanze oleose sulla strada e conseguente pericolo per chi passa in moto e in auto. Questa volta la polizia locale segnala il pericolo nella zona di Voltri, in località Fabbriche dove un veicolo potrebbe aver perso olio sulla strada rendendo viscido l’asfalto.

La polizia locale invita a prestare massima attenzione in via Don Giovanni Verità, Via Camozzini, Via Delle Fabbriche