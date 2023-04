Genova – Il virologo Matteo Bassetti commenta duramente sui social la notizia della morte della psichiatra Barbara Capovani, colpita con una spranga da un paziente ossessionato da complotti, teorie No Vax deliranti e che aveva già aggredito un medico all’ospedale di Pisa.

Secondo il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino, infatti, la dottoressa Barbara Capovani poteva essere salvata se il paziente, un 35enne ossessionato dai complotti No Vax, fosse stato controllato meglio e se i medici impegnati in settori delicati della Sanità fossero tutelati in modo più diretto.

“E’ morta Barbara Capovani – scrive Matteo Bassetti sulla sua pagina Facebook – la collega aggredita a sprangate davanti all’ospedale di Pisa da un paziente psichiatrico esponente del mondo complottista, negazionista e no vax. Sono anni che noi sanitari chiediamo di essere tutelati maggiormente dai continui attacchi violenti. Questa morte annunciata si poteva e si doveva evitare”.

Come noto anche il virologo Bassetti è sottoposto da anni a minacce e persino ad aggressioni per le sue posizioni in favore dei vaccini e contro le teorie complottiste No Vax.

Con grande coraggio e determinazione Bassetti non resta in silenzio e ha denunciato ripetutamente diversi gruppi “negazionisti” e No Vax che lo avevano preso di mira ed è grazie alle sue denunce se molte inchieste sul sottobosco violento, legato alla lotta contro i vaccini e alla diffusione di farneticanti teorie complottiste e senza alcun supporto scientifico, è stato smascherato e denunciato.