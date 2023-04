Portofino – Una folla di persona ha assistito, ieri sera, al tradizionale falò di San Giorgio, allestito sulla celebre “piazzetta”. Una catasta di legna e potature che rappresenta il tradizionale fuoco purificatore che brucia tutte le cose vecchie e negative e fornisce una “previsione” per i mesi a venire.

La “penolla”, il tronco più alto del falò, cade infatti con una direzione che, secondo la leggenda, annuncerebbe se l’anno sarà positivo o meno per il piccolo borgo marinaro. Se la penolla cade verso il mare – come avvenuto – la previsione è positiva e l’anno sarà fortunato.

Soddisfatte le attese, però, una pioggerellina molto fastidiosa ha sorpreso i partecipanti rovinando in qualche modo la serata.