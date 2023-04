Santa Margherita Ligure (Genova) – Ancora nessuna traccia di Manuel Canepa, il ragazzo di 19 anni scomparso ormai dal 14 di aprile e che sembra essere scomparso nel nulla.

Il giovane ha lasciato la sua abitazione e non ha fatto ritorno scegliendo di dormire per qualche notte in un magazzino degli attrezzi scoperto durante le ricerche.

Il ragazzo, alto 1,87, corporatura robusta, veste di scuro e porta quasi sempre il cappuccio della felpa sulla testa.

Le forze dell’ordine lo cercano ormai da giorni ma di lui non si trova alcuna notizia e la famiglia è comprensibilmente sempre più preoccupata.