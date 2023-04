Savona – Migliorano all’ospedale San Paolo le condizioni del bambino di 6 anni investito ieri pomeriggio in piazza Mameli, all’incrocio con via Montenotte.

Il piccolo è stato sbalzato a terra ed avrebbe battuto la testa a terra.

Soccorso dall’ambulanza del 118 è stato trasferito d’urgenza all’ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a diversi esami per accertare eventuali danni interni.

Intanto proseguono le indagini per accertare come sia avvenuto l’incidente e le responsabilità.