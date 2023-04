Alassio (Savona) – Intorno alle 6:30 di questa mattina, un incendio è divampato – per cause ancora da verificare – all’interno di un garage di via Paolo Ferreri.

Il denso fumo e il forte odore hanno permesso di lanciare tempestivamente l’allarme, con i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto e in poco tempo hanno domato le fiamme, iniziando poi la bonifica delle zone colpite.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.