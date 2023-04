Genova – Inizia in salita la giornata sulle autostrade attorno al capoluogo ligure dove si segnalano rallentamenti e code per traffico intenso.

In particolare sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto tra Genova Aeroporto to e l’allacciamento con Genova Ovest e la A7 Genova -Milano in direzione Bolzaneto.

Ieri una giornata nera per i contro esodo del ponte del 25 aprile con code di decine di chilometri tra la Francia e Savona