Camogli (Genova) – Sabato 13 Maggio ritorna la tradizione dei Falò di San Fortunato. Lo spettacolo pirotecnico e la successiva accensione dei caratteristici Falò dei quartieri Porto e Pinetto sono il culmine delle celebrazioni in onore di San Fortunato martire, patrono della città di Camogli.

L’evento, organizzato dal Comune di Camogli e dalla Pro Loco Camogli, vede la partecipazione dell’Associazione Culturale “San Fortunato” per la realizzazione delle costruzioni in legno, che ogni anno assumono forme diverse