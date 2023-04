Cogoleto (Genova) – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Cogoleto, in località Prati delle Case Nuove, per soccorrere un uomo che, colto da malore, necessitava di soccorso urgente.

L’uomo era stato punto da una vespa e si era sentito male e per questo era stato anche attivato l’elicottero Drago per un veloce trasporto in ospedale.

L’uomo si è però ripreso dal malore grazie alle tempestive cure del personale dell’ambulanza del 118 ed è stato però accompagnato all’ambulanza per il trasporto in ospedale via terra.