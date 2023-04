Genova – Ancora polemiche per il crollo di parte del controsoffitto all’interno della scuola media Barabino a Sampierdarena. La Cgil genovese interviene su quanto avvenuto con un invito al Comune di Genova ad “assumersi le sue responsabilità”.

“Questa mattina (ieri per chi legge) – spiega Elena Bruzzese, segretaria generale Flc Cgil Genov – è crollato un controsoffitto della scuola media Barabino a Sampierdarena. Solo il caso ha impedito pesanti conseguenze visto che il crollo è avvenuto a scuola chiusa. E’

un fatto gravissimo. La settimana scorsa si è riunita in Comune la Commissione consigliare sul planning del Piano Triennale e PNRR con il compito di affrontare le questioni legate all’utilizzo dei fondi europei dedicati alla scuola, ma ci è stato detto che per mancanza di tempo si sarebbe parlato solo di scuole comunali”.

Alla luce delle risorse che si renderanno disponibili grazie al PNRR, la richiesta della Flc è quella di affrontare anche il tema delle scuole statali che, al pari delle comunali, avranno i problemi legati alle ristrutturazioni, con conseguenti chiusure di classi e plessi, perdita di alunni e cattedre.

“Come dimostra la quotidianità – prosegue Bruzzese – i problemi non mancano e nella prossima Commissione del 3 maggio ci aspettiamo dal Comune maggiore disponibilità a trattare di un tema che riguarda la sicurezza dei nostri bambini, l’organizzazione del lavoro di docenti e non docenti e i tempi di vita delle famiglie”.