Genova – La Procura della Repubblica ha aperto un’indagine sul crollo, avvenuto lo scorso 25 aprile, di parte del soffitto di una scuola di Sampierdarena.

Solo il caso ha voluto che, nell’aula dove è crollato parte del controsoffitto, non si trovasse nessuno e che la scuola fosse deserta per la festa nazionale. In caso contrario le conseguenze potevano essere ben altre.

Le indagini sono state aperte per accertare se vi siano delle responsabilità nei fatti avvenuti e come sia possibile che in un edificio scolastico frequentato da studenti, si possa verificare il cedimento di parte del controsoffitto senza che nessuno si accorga di un ammaloramento in atto.

Verranno esaminate le documentazioni esistenti e se vi siano state comunicazioni circa eventuali tracce pregresse del problema che ha poi portato al crollo.