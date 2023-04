Genova – Il tribunale di Massa ha confermato la pericolosità sociale di Luca Delfino, l’uomo che nel 2007 uccise per strada, con decine di coltellate, la sua ex compagna Antonella Multari, a Sanremo, e ha stabilito che resterà in cura in una Rems per almeno 6 anni e mezzo.

Nessuna decisione, al momento, per la struttura cui verrà affidato Delfino ma la scelta resta tra Genova Prà e Calice al Cornoviglio nello spezzino. La decisione finale arriverà presto, certamente prima della scarcerazione, nel prossimo luglio.

Resta la preoccupazione dei familiari di Antonella Multari per le minacce lanciate da Delfino (che recentemente ha chiesto scusa) ma anche di Luciana Biggi, l’altra ex fidanzata di Delfino trovata morta, colpita alla gola con un coccio di bottiglia, nel centro storico genovese. Un delitto per il quale Delfino è stato sospettato ma mai condannato.

Resta la preoccupazione dei residenti di Prà che vivono vicino alla struttura dove Delfino potrebbe essere ricoverato e dove non ci sono le misure di sicurezza che ci sono in carcere.