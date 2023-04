Le correnti umide provenienti dal mare stanno già accompagnando nuvole e deboli precipitazioni previste per la giornata di oggi e anticipano la formazione di una depressione sul Mar Ligure che darà piogge sparse e rovesci tra domenica 30 aprile e lunedi 1 maggio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 29 aprile 2023

Mattinata con molte nubi in prevalenza di tipo basso. Non si esclude qualche pioviggine o sgocciolio in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti.

Nel pomeriggio attenuazione delle eventuali precipitazioni e qualche raggio di sole in più, specie verso sera.

Venti da moderati a deboli da sud-est, in attenuazione tra pomeriggio e sera.

Mare generalmente mosso.

Temperature in aumento le minime, stazionarie o in contenuto calo le massime

Costa: min 13/16°C, max +17/20°C

Interno: min: +5/9°C , max +13/18°C