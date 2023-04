Genova – Nessuna sorpresa per l’udienza preliminare per l’arresto di Filippo Giribaldi, il camallo No Vax che ha ucciso a colpi di pistola l’ex militante di Casa Pound Manuel Di Palo.

Il Gip Elisa Campagna ha infatti convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere di Flippo Giribaldi, accusato e reo confesso di aver ucciso, lo scorso 25 aprile, Manuel Di Palo dopo una violenta lite sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Il movente resta quello della gelosia ma le indagini in merito proseguono per vagliare ogni possibile ipotesi.

In particolare sono stati ascoltati sia il terzo uomo che si trovava nella casa della compagna di Giribaldi al momento della lite e la donna che avrebbe scatenato la lite e che, secondo Giribaldi, sarebbe stata soggiogata dalla vittima dell’omicidio con la cessione di droga.

Il Gip ha riconosciuto la pericolosità del fermato e ha confermato anche la custodia in carcere.