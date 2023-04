Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condzioni della ragazza coinvolta ieri sera in un grave incidente stradale avvenuto in via Buozzi a Di Negro. La giovane, intorno alle 18,30 stava viaggiando in sella al su scooter quando è avvenuto un impatto con un’auto che l’ha fatta cadere a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha immobilizzato la ragazza e l’ha trasferita in codice rosso, il più grave, in ospedale. I medici hanno riscontrato contusioni e lesioni al torace e al bacino e un grave trauma cranico.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato causato dall’asfalto reso viscido per la pioggia.

Pesanti i rallentamenti per il traffico locale