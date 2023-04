Genova – Il sindaco Marco Bucci ha incontrato in forma privata, questo pomeriggio, i lavoratori edili e gli imprenditori in presidio da ieri, in piazza De Ferrari per protestare contro il blocco dei crediti fiscali e dei bonus per l’edilizia.

Il primo cittadino si è recato nel presidio e ha incontrato informalmente le persone che stanno manifestando per chiedere maggiore attenzione del Governo e della politica in genere per i problemi collegati agli enormi crediti fiscali accumulati e che le imprese non riescono a “cedere” a Banche e Istituti di Credito per “monetizzare” piccoli tesoretti accumulati e che ora sembrano difficilmente recuperabili.

Il sindaco ha anche scherzato con le persone in presidio scattando alcune foto con la sua sagoma usata proprio per la manifestazione insieme a quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quella del presidente della Regione Toti e di vari ministri della Repubblica.