Genova – Ancora emergenza asfalto viscido per la presenza di olio sulla carreggiata. Questa volta ad essere interessate dal fenomeno sono state piazza Acquaverde, via Andrea Doria, via Fanti d’Italia e alcune zone limitrofe.

A segnalare l’emergenza – intorno alla mezzanotte – la polizia locale che ha ricevuto le segnalazioni di automobilisti e motociclisti.

Subito è scattata la bonifica del manto stradale e l’allerta inviato con messaggio Telegram agli iscritti al servizio GenovAlert.

Da diverso tempo si moltiplicano i casi di questo tipo, con olio riversato sulla strada, ma ancora non è stata individuata la causa.

Eppure le spese per la collettività sono ingenti e talvolta, come nel caso di Castelletto, arrivano al rifacimento completo del manto stradale. Per non parlare del pericolo cui sono sottoposti soprattutto i motociclisti che rischiano rovinose cadute.