Genova – Una rievocazione storica della celebre partenza della spedizione di Giuseppe Garibaldi e dei Mille. Ad organizzarla il Municipio Levante per domani, giovedì 4 maggio, a partire dalle ore 18.30.

Appuntamento presso la spiaggia 5 Maggio di Quarto dove si radunerà la flotta composta dalla goletta “Amore mio” e dai gozzi in legno dell’Associazione “Storiedibarche” con il veliero “Camilla Negra” del dott. Allegretti – Marina Castelluccio per ricordare la Partenza dei Mille dallo Scoglio di Quarto.

E’ gradita la partecipazione all’evento indossando abbigliamento a tema.