Genova – E’ stato ritrovato sano e salvo l’anziano pensionato di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio, nel quartiere di Oregina. L’uomo è stato rintracciato attorno alla mezzanotte e riportato a casa dai familiari preoccupatissimi.

A dare l’allarme è stata proprio la famiglia e i due figli hanno pubblicato sui social foto e descrizione della persona che, in poco tempo, sono state condivise su moltissime pagine del quartiere e non, per consentire una ricerca a vasto raggio.

A notte ormai arrivata il pensionato è stato ritrovato, un pò confuso ma in buone condizioni di salute ed accompagnato in ospedale per accertamenti.

A ritrovarlo alcuni ragazzi che lavorano in una pizzeria e che lo hanno riconosciuto proprio dalle foto inviate sulle chat e condivise sui social.

“Dei ragazzi giovani, anzi giovanissimi – scrive il figlio su Facebook – hanno visto la foto di papà nella chat di wapp della pizzeria in cui lavorano.

Lo hanno riconosciuto, ci hanno chiamato e mentre ci attendevano, gli hanno offerto acqua e un posto dove stare tranquillo. Non ho parole per ringraziarli e non so nemmeno i loro nomi! Grazie a tutti quelli che si sono adoperati, chi girava a piedi per la città, amici in scooter, in macchina, vicini di casa a piedi…e questo incredibile passaparola tra social e wapp che ci ha riportato papà. Non abbiamo parole per ringraziarvi tutti”.