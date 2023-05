Genova – E’ durata solo 24 ore la misteriosa “rimozione” della pagina Facebook della Soprintendenza delle Brutte Arti di Genova, scomparsa ieri dopo la pubblicazione di un post contro la nuova Diga Foranea che proprio ieri ha visto la cerimonia inaugurale.

Le proteste e le segnalazioni fatte da estimatori e da chi crede nella libertà di parola e di critica – anche goliardica e in forma di satira, potrebbero aver “smosso” qualcosa nell’algoritmo del colosso dei social e la pagina, come era scomparsa, così è tornata.

I “gestori” avevano ricevuto un messaggio che li informava della rimozione per presunte violazioni di alcune norme della community ma senza specificare quali.