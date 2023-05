Genova – Incidente stradale con un’auto in fiamme, questa mattina, intorno alle 7, sull’autostrada Genova – Ventimiglia, nella zona di Genova Aeroporto.

Per cause ancora da accertare l’auto ha preso fuoco e ci sarebbero dei feriti.

L’uscita di Genova Aeroporto e’ chiusa al traffico provenendo da Genova per incidente. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.