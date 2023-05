Il ritorno dell’alta pressione non riesce a bloccare del tutto infiltrazioni di aria umida che porteranno sulla Liguria nubi sparse e qualche locale fenomeno nelle aree interne nel pomeriggio e anche nel fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 5 maggio 2023

Al mattino cielo sereno ovunque a parte sottili velature in transito. Da metà giornata sviluppo di cumuli nelle aree interne; sulle testate di Val Trebbia e Aveto possibilità di qualche isolato rovescio o temporale durante il pomeriggio; qualche rovescio sarà possibile anche in prossimità delle Alpi Liguri, invariato altrove. In serata tornerà il sereno su tutta la regione.

Venti deboli variabili, in regime di brezza lungo le coste ed aree limitrofe

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie le minime; in contenuto calo le massime lungo le coste, stazionarie o in lieve aumento sui versanti padani.

Costa: min 14/16°C, max +20/23°C

Interno: min: +6/12°C , max 19/24°C