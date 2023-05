Genova – Indagini in corso sul ritrovamento, in una villa dell’elegante quartiere di Albaro, del corpo senza vita di un 47enne deceduto da mesi. Il macabro ritrovamento è stato fatto dal fratello della vittima che è tornata da Londra dove vive non riuscendo a mettersi in contatto con il familiare e dopo aver ricevuto segnalazioni di un odore nauseante che fuoriusciva dalla porta dell’abitazione.

La porta era chiusa dall’interno e il fratello non rispondeva alle chiamate e si è deciso di forzare la porta ed entrare.

Pochi massi e la macabra scoperta, la vittima era a terra, deceduta probabilmente da mesi ed in avanzato stato di decomposizione.

Una scena terribile che ha fatto sentire male il fratello.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per i rilievi del medico legale e, per quanto possibile, per l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Nell’abitazione sono state trovate tracce di sangue e gli occhiali rotti della persona deceduta che sarebbe stata vista viva addirittura ad ottobre dello scorso anno.

Le indagini chiariranno le circostanze del decesso e se si sia trattato o meno di una morte naturale.