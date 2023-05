Finale Liguria (Savona) – Incidente mortale, nella notte, sulla statale Aurelia, nella zona di Caprazoppa.

Intorno alla mezzanotte un giovane a bordo di una moto ha perso la vita nel terribile schianto con una autovettura che procedeva in senso opposto.

L’impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, non ha lasciato scampo al giovane che è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto violentemente a terra riportando ferite mortali.

Il conducente del veicolo, invece, no ha riportato ferite gravi pur restando in stato di shock.

All’arrivo delle ambulanze per il giovane non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e chi abbia causato l’impatto.