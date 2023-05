Genova – È stato aggiudicato l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e i lavori di completamento della stazione della metropolitana di piazza Corvetto. Il valore dell’appalto è di circa 38 milioni di euro, finanziato con fondi del PNRR: il 15 maggio via alla progettazione esecutiva.

I cantieri si apriranno entro la fine dell’estate e saranno preceduti da alcuni interventi propedeutici alle lavorazioni. Per tutta la durata dei lavori, la cui conclusione è prevista entro il giugno 2026, la linea della metropolitana sarà mantenuta in esercizio.

L’intervento consiste nel completamento della fermata della metropolitana presso piazza Corvetto. Infatti, pur essendo già presenti le banchine lungo la linea costruite al grezzo, si rende necessario realizzare le opere strutturali (discenderie, scale mobili e ascensori) per l’uscita a piano strada che sarà in via dei Santi Giacomo e Filippo, oltre a finiture e impianti.

Il progetto, che comporta uno scavo a partire dal livello del parco dell’Acquasola, include la riqualificazione complessiva a fine lavori dell’area del cosiddetto “collo d’oca” (dove sarà ubicata l’area di cantiere) e tutte le misure atte a minimizzare l’impatto sull’area verde con particolare attenzione alle alberature di pregio, che saranno il più possibile preservate e compensate in numero maggiore, ove non sia possibile mantenerle durante le lavorazioni. Inoltre, parallelamente al cantiere della metropolitana, è in fase di avvio l’intervento di completamento della riqualificazione del Parco dell’Acquasola, finanziato con fondi PINQUA – PNRR.

«Un altro step importante per il completamento della stazione della metropolitana di Corvetto, i cui lavori inizieranno entro la fine dell’estate 2023 – spiega l’assessore alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora – Il via alla progettazione esecutiva ci avvicina all’obiettivo di dotare la nostra metro di una fermata intermedia tra De Ferrari e Brignole, connettendola ai quartieri di Carignano e Castelletto con il risultato di rendere più efficiente e capillare questo servizio chiave per il TPL genovese che nei prossimi anni, lato Ponente, porteremo dall’attuale capolinea di Brin alla nuova stazione di Canepari».

La nuova stazione di Corvetto si posiziona tra le stazioni De Ferrari e Brignole, e si sviluppa per una lunghezza di circa 1500 metri.

Per completare la stazione e renderla operativa saranno realizzati: sistema di scale, fisse e mobili, di collegamento tra la banchina ed il mezzanino; sistema di ascensori di collegamento banchine-mezzanino e mezzanino – atrio di stazione; scala principale di collegamento mezzanino – atrio di stazione; scala di emergenza di collegamento mezzanino – atrio di stazione; realizzazione del sistema di scale mobili di collegamento mezzanino – atrio di stazione previo allargamento del pozzo; realizzazione dei locali tecnici retrostanti l’atrio di stazione e dei cavedi di collegamento di questi ultimi con il piano banchine; sistemazione superficiale del parco dell’Acquasola e localizzazione delle griglie di ventilazione della stazione.