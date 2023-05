Genova – Pesanti disagi per i cittadini che sono abituati a viaggiare di sera con la metropolitana. Inizia a partire da questa sera, infatti, la chiusura anticipata che proseguirà nei giorni feriali fino a martedì 13 giugno, a causa dei lavori stradali che interesseranno via Buozzi e via Adua nella zona di Dinegro.

In questo lasso di tempo, quindi, le ultime corse previste partiranno dalla stazione di Brin alle ore 21:10 e da quella di Brignole alle 21:17.

Come comunicato sul sito di AMT, il collegamento serale da e per la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus.